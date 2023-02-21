不少大型車輛安裝大聲公廣播「倒車中，請注意」、「車輛右轉彎」等，不過公路總局日前在臉書宣導表示此舉無法通過驗車，被網友砲轟「不食人間煙火」，交通部則表示「可研議討論」。交通部路政司今（21）日則表示會進一步研究「語音式廣播警示的有效性」。

公路總局表示大型車輛裝大聲公將無法通過驗車(摘自公路總局粉專)

日前公路總局官方臉書粉專「公路總局：公路人」表示，合於規定的轉彎及倒車警報裝置，聲響應該是間歇式，間歇頻率同方向燈，音量也有規定，是75至95分貝；至於安裝大聲公廣播「倒車中，請注意」、「車輛右轉彎」等，目前不允許安裝，否則驗車無法通過。公路總局也進一步說明，國際標準沒有使用語音是因考量各國語言不同，若採用語音將產生車輛製造複雜度，改採用間歇式頻率聲響較容易一致。

至於哪些車輛必須安裝警報裝置？公路總局說明，包括裝載砂石、土方大貨車及半拖車；總聯結重量及總重量12公噸以上大貨車；總聯結重量3.5公噸以上拖車；總重量5公噸以上大客車。

不過該則貼文底下卻有一千多條留言，民眾表示「不食人間煙火的山頂洞人」、「老是禁有用的，再推一些無效的」，也有民眾表示國際也沒有機車兩段左轉或平面道路內側車道禁行機車。

路政司今日重申，近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題相關意見，交通部會在可提醒用路人注意、符合噪音管制規定下，會同車輛專業機構及公路總局參考國際規範邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

路政司表示，路口附近本來就是交通繁忙、極易發生車禍的區域，大型車輛使用蜂鳴器，用以提醒轉彎及倒車，對於提升行車安全、降低事故率顯有助益，因此國內要求大型車輛（M3類大客車、N3類大貨車、O3、O4類拖車）應裝設轉彎及倒車警報裝置，聲響應是間歇式，間歇頻率同方向燈。2021年間有再調整降低音量上限值且允許設置暫停功能，駕駛人可自行判斷是否暫時關閉轉彎警報裝置，以降低對民眾的影響。

路政司表示，針對在國際通用間歇式警告聲響之外，語音式的廣播警示它的有效性，及在各種都市可能背景噪音下，如何保持語音警示明確清楚等課題，交通部會參考社會外界意見，會同財團法人車輛安全審驗中心及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。