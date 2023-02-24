中國人民銀行（大陸央行）24日發布《2022年第四季度中國貨幣政策執行報告》。報告指出，大陸今年經濟有望總體回升，下一步將將堅持穩字當頭、穩中求進，有效防範化解重大經濟金融風險，推動深化金融機構改革。

報告指出，當前大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，隨著疫情防控進入新的階段，消費環境、消費秩序逐步改善，市場預期和信心平穩，加之政策支持效果持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升。

報告還稱，穩健的貨幣政策要精準有力。要搞好跨周期調節，既著力支援擴大內需，為實體經濟提供更有力支援，又兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，穩固對實體經濟的可持續支持力度。

報告強調，下一步，人民銀行將堅持穩字當頭、穩中求進，有效防範化解重大經濟金融風險，強化金融穩定保障體系。持續化解重點企業集團和金融機構風險，進一步推動深化金融機構改革，穩步推進金融立法工作，持續強化金融業審慎監管和行為監管，堅持「治已病」和「治未病」相結合，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，補齊金融風險防範化解制度短板，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

此外，在人民幣匯率方面，報告提出，要穩步深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，堅持底線思維，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。