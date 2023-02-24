受俄烏戰爭影響，過去一年台灣時常被比作「下一個烏克蘭」，中共對台的任何動靜亦備受國際關注。但半島電視台（Al Jazeera）專文指出，俄國總統普丁懷抱帝國野心且行事衝動，有自己的世界觀；相較之下，中國國家主席習近平務實謹慎，短期內不太可能攻台。五角大廈印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）月初曾向美國國會表示，美方確信北京不會在2030年前對台灣採取重大侵略行動。

半島電視台報導俄國在烏克蘭戰場苦於取得進展，外界好奇北京瞻望一年後，會認為應在台灣做好自衛準備前進攻，抑或了解倉促開戰陷入與普丁同樣的處境。由其中國受新冠疫情影響經濟放緩，將難承受同等級的西方制裁。美國加州大學聖地牙哥分校全球衝突與合作研究所所長張太銘（Cheung Tai Ming）告訴半島電視台，相較於普丁，他認為習近平「沒性急魯莽到那個程度，也不是甘冒風險的人」，且侵台行動能成功的機會還不明朗。

烏克蘭戰略學者溥猷立溥猷立（Yurii Poita）指出，俄烏戰爭突顯中國對現代尖端工具的需求，北京應已看到極音速飛彈等武器系統的重要性。至於另一個習近平可能汲取教訓是，勒索「對西方非常有效」。溥猷立解釋，如普丁去年9月公開宣示他準備動用核武不是在「虛張聲勢」時，西方國家就更小心謹慎避免涉入戰爭。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，以「常理」看來，北京對追隨俄國腳步持謹慎態度；但也同時以「灰色地帶戰術」降低台灣士氣，包括散布假訊息、發動網路戰，及透過外交、經濟壓力孤立台灣政府。法國智庫蒙田研究所亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）認為，團結與拒降應是台灣遭受攻擊時最大的優勢。

《華盛頓郵報》獨家報導，甫密訪台灣晉見總統蔡英文的共和黨籍美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，台灣官員不相信中國即將入侵，但他們知道捍衛島嶼免受強大對手的攻擊將有多艱難。「我們必須竭盡全力、用最多的武器裝備台灣來避免戰爭。」蓋拉格說，沒有人能知道，習近平是否會在某天早上醒來，決定進攻台灣。

不過，聯邦參議院外委會本月9日以「評估戰略競爭時代美中政策」為題召開聽證會時，瑞特納接受議員質詢表示，五角大廈目前評估，共軍犯台並非「即將發生」或「無可避免」的事。