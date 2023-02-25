俄烏戰爭邁入第二年，影響擴及全球，各界關注這場衝突是否可能透過和平談判來化解。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨（24）日在記者會上表示，「不接受」與俄羅斯談判。

澤倫斯基面對記者提問，是否願意接受土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的邀請，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行和談時，澤倫斯基表示，在戰爭爆發前，他曾和艾爾段討論過這件事，當時艾爾段認為自己無法當和事佬。但局勢已經發生變化，「現在我們不接受（和談）了，」澤倫斯基說，「因為（普丁）已經改變，和談不會有結果。」

而在戰爭一周年這天，中國大陸就俄烏衝突發表立場，澤倫斯基對此也作出回應，表示在終結戰爭上，基輔需與北京合作。

澤倫斯基說：「如果大家對國際法、領土完整和某些安全問題看法一致，我們就該和中國大陸合作。有何不可呢？我們的任務是團結起來，孤立某一個人。」

中方外交部昨天發布「解決烏克蘭危機的 12 項中國立場」，當中重申國際應停止對俄羅斯進行單邊制裁的立場，以及呼籲兩國盡快啟動和平談話，停火止戰。