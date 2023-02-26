東吳大學為配合政府資源再利用政策，日前與北埔鄉公所及北埔國小簽訂「廚餘菌土在永續城鄉的推廣與應用」合作備忘錄，將透過廚餘再利用製成的益菌土，施肥在地紅茶與稻米種植用地，取代傳統慣行農法，期施用後可改良土質，增加農作物收獲量，提升農民收益。

東吳大學從2021年起，在校園推動零廚餘計畫，將每日師生產生的廚餘，以不分生、熟廚餘方式，加入益生菌種後，經中溫發酵技術，將廚餘在24小時內變成益菌土。

東吳大學理學院微生物學系師生並執行國科會產學計畫，具體驗證這些廚餘益菌土，同時具有生物肥料及生物農藥的功能，成功達成廚餘資源化與高值化的目標。

北埔鄉長莊明增表示，鄉公所為實踐聯合國永續發展目標SDGs，配合國家資源回收再利用的推動，特別邀請東吳大學USR計畫團隊，將廚餘菌土施肥於在地紅茶與稻米種植用地，取代傳統慣行農法。

此外，也引薦東吳大學與北埔國小教師團隊共同合作，推廣當地廚餘益菌土製作，指導在地居民自製廚餘益菌土，來活化農地土質，增加農作物收獲量，也增加農民收益。

莊明增希望與東吳大學攜手合作，透過資源分享及整合，擴大北埔鄉有機友善耕種面積，減少化學農藥和化學肥料使用，建立有效的土壤管理技術，行銷「產品北埔」的地方創生過程，為台灣農村環境永續打造成功的典範。