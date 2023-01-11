北埔鄉預告油笐火將在2月4日及5日連續舉辦2天，第1天晚間為重頭戲擎火夜遊秀巒山。（邱立雅攝）

北埔鄉在台灣光復以後開始的油笐火習俗流傳至今，過去為地方自發舉辦的活動，在2019年由北埔鄉公所接手辦理，正式成為當地特色文化，今年「正月15油笐火」將在2月4日登場，一連兩天的活動除可夜遊秀巒山，隔天還可在鄧南光影像紀念館享受草地音樂會。今年也將啟動空拍機，拍下各村里民眾舉火把營造的火龍，留住6條火龍壯觀的景象。

油笐火的由來相傳為日治時代，日本政府為削弱北埔的抗日勢力，便於慈天宮後方開闢一條道路，斬斷其龍脈。鄉長莊明增解釋，台灣光復以後，在地理師的指引下，於每年正月15的晚上，號召北埔鄉親，人手一支用竹子做成的油笐火，走上秀巒山，透過綿延不斷的油笐火形成火龍，接回北埔的龍脈。

莊明增表示，多年來都是地方民眾自發性參與，也曾沉寂中斷過，但地方組織有心恢復在地歷史，自力舉辦，並引起迴響，鄉公所於2019年接手辦理，正式將油笐火納入地方特色，除了2020年疫情較為嚴重，改為小規模僅由地方人參與之外，年年舉辦，今年更規畫出動空拍機，要拍下壯觀的火龍匯聚又發散的場面。

正月15油笐火目前報名人數已破1500人，莊明增表示，活動首日當晚，民眾可舉著火把夜遊秀巒山，1圈大約耗時1小時，並依據村里以及遊客分為6條路線，當天將設管制點與管制時間，放行後匯聚於慈天宮再發散，現場還有國際級的表演團體「御鼓坊」及「即將成真火舞」的演出。

活動的第2日於鄧南光影像紀念館規畫米食市集搭配草地音樂會，邀請友達光電薩克斯風樂團WOW SAX演出，讓遊客感受獨特的音樂饗宴。