去年的2月24日，俄羅斯突然對烏克蘭發動「特殊軍事行動」，攻擊起始點是從白俄羅斯出發，佔領了車諾比、安東諾夫國際機場、外圍郊區市鎮等地區，目的是包圍首都。美聯社在推特上發布了一份新的縮時畫，顯示了過去一年的戰爭不斷變化的戰線，可看到俄羅斯在戰爭的最初幾星期，兵鋒佔領首都基輔有多近，以及烏克蘭如何守住戰線，並最終迫使俄羅斯撤退北部佔領區，並退縮到如今的地位。

商業內幕(BusinessInsider)報導，俄烏戰爭是一場令各界都看走眼的戰爭，在戰爭初期，多數人都不看好烏克蘭能夠撐過48小時，這也使得多數同情烏克蘭的國際社會，都採取觀望的態度。

俄羅斯確實準備了一支由坦克、裝甲車、大砲和其他軍事裝備組成機械化部部隊，隊伍長達64公里，確實令人望而生畏。但很快就遇到挫折，面對烏克蘭游擊化的部隊以伏擊的方式打擊俄軍車隊，使他們持續停不前，白白消耗貯備不多的燃料與補給。

A year ago, on Feb. 24, 2022, Russia launched attacks across Ukraine, triggering a humanitarian crisis and fierce Western condemnation.



This is how battleground control shifted throughout the next year: https://t.co/C4htdUJa0l pic.twitter.com/1jbgvOUHOS — The Associated Press (@AP) February 24, 2023

烏克蘭充分利用了俄羅斯的誤判和失誤，利用基輔之戰，向國際社會展示他們保家衛國的決心。僅僅6個星期後，烏克蘭不僅粉碎了俄羅斯佔領基輔的企圖，還迫使俄軍主動隊撤回東部戰線，在那裡展開了一場激烈的砲戰。

前北約組織副助理部長吉姆•湯森 (Jim Townsend)表示，烏克蘭軍隊證明自己的韌性，雖然戰線起伏不定，但基輔之戰已經足令烏克蘭聲望大振，也是普丁失敗的第一個跡象。

到了夏末，烏克蘭利用美國提供的「海馬斯」(HIMARS)高機動火箭系統，打破東部的僵局，收復了哈爾科夫全境，和赫爾松地區首府附近，並繼續進攻。然而，此後勢頭有所放緩，原定冬季反攻戰並未發動，但幾個月來，俄羅斯試圖發起新的高強度攻擊以挽回聲勢，但防線基本保持不變。