一連兩天於屏菸1936文化基地舉辦的「大武門」音樂祭，繼首日嗨翻全場，26日更邀請金音獎史上最年輕入圍者「潮州土狗」及壓軸金曲歌王「蛋堡」，六組嘻哈經典音樂人再度引燃現場氣氛，兩天聚集三萬人潮。

屏菸「大武門」音樂祭，兩天湧入3萬人潮。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米到場為街舞大賽的參賽好手們歡呼打氣，盼透過「大武門」盛會，讓屏菸成為嘻哈文化、街頭藝術的基地。

第二天活動持續吸引眾多樂迷、熱愛街舞的年輕族群共襄盛舉，縣長周春米下午現身街舞比賽舞台，為尬舞好手們加油，並與樂迷一同欣賞屏東歌手「潮州土狗」的演唱，及與國際藝術家共創塗鴨藝術。

周春米表示，「大武門」音樂祭是歡慶屏菸周年的全新潮流品牌，以屏東為根基，串起台灣嘻哈音樂、塗鴉藝術以及潮流文創品牌，希望讓屏東成為嘻哈文化的橋樑，吸引更多出色的藝術家前來與在地文化切磋。

屏縣府文化處表示，活動也邀請到國際塗鴉藝術家「NOE246」、「FLEKS」、「Orbita」進行現場創作。作品揉染各自的塗鴉風格，並加入屏東在地的文化元素，包括屏東特有種生物以及大武山一景，既可以具有潮流意象，亦可以本土化。

現場並搭建一面互動塗鴉牆，讓民眾與藝術家共同創作，作品將持續在屏菸內展出，歡迎民眾前來參觀。