NABE會長科洛那多（Julia Coronado）說，專家對經通膨修正後實質國內生產毛額（GDP）、通膨、勞動市場和利率等預測差異頗大。

專家對美國今年實質GDP預測值，在下跌1.3％到成長1.9％區間，中間值為成長0.3％。

但58％專家認為美國未來12個月內陷入衰退機率逾50％。對於何時衰退，28％預期在首季，33％估計第二季，21％認為第三季，9％判斷第四季或明年。

在聯準會持續升息對抗高通膨下，專家預期今年通膨率會下降至約2.7％到3％區間，明年下降至2.3％接近聯準會2％目標水準。

擔任NABE展望調查小組主席的經濟諮商理事會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）說，受訪者對於聯準會升息幅度有多高、持續多久與何時降息等各有不同看法。

調查預測今年底基準利率中間值4.875％，高於12月預測的4.625％。至於開始降息時間，僅7％預期在第四季之前，33％估計第四季，33％認為明年首季，26％指明年第二季。

對勞動市場看法，專家預測今年每月非農就業增加人數中間值10.2萬人，高於12月調查預測的7.6萬人。高達77％專家認為未來一年失業率不會升破5％。

至於房市，專家預期今年房價和新建案數量繼續下跌，新屋開工可能出現2009年來最大跌幅。儘管如此，僅2％專家預期「房市崩潰」而成為今年美國經濟下滑最大風險。

51％專家認為貨幣過度緊縮是美國經濟下滑最大風險，緊接是12％認為俄烏戰爭才是最大風險。