正崴位於印度廠區於27日發生火災，印度媒體報導，該廠區約有1/3到1/2的廠房設備因火災受損，正崴證實確實發生火災，造成廠房及部分產線受損，但因該棟廠房現場封鎖，實際損失尚待評估。
據了解，正崴印度廠區主要是供應蘋果產品，正崴已與客戶及供應商協調後續生產交貨事宜，希望能降低對客戶供貨的衝擊。
正崴表示，印度廠區占集團營收比重低於5%，且廠房及設備皆有保險，火災對公司財務及業務沒有重大影響。
針對印度廠區發生火災，正崴(2392)表示，由於印度廠區遭逢火災的廠房現場封鎖，實際損失尚待評估，不過印度廠區占集團營收比重低於5%，且廠房及設備皆有保險，公司亦與客戶協商後續交貨事宜，印度廠區火災對公司財務及業務沒有重大影響。
正崴位於印度廠區於27日發生火災，印度媒體報導，該廠區約有1/3到1/2的廠房設備因火災受損，正崴證實確實發生火災，造成廠房及部分產線受損，但因該棟廠房現場封鎖，實際損失尚待評估。
據了解，正崴印度廠區主要是供應蘋果產品，正崴已與客戶及供應商協調後續生產交貨事宜，希望能降低對客戶供貨的衝擊。
正崴表示，印度廠區占集團營收比重低於5%，且廠房及設備皆有保險，火災對公司財務及業務沒有重大影響。
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