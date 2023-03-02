根據聯合國開發計畫署（UNDP）估計，2月侵襲土耳其和敘利亞邊境地區的強震在土耳其產生大約1億立方公尺的殘垣瓦礫，高於人們記憶中近期的其他自然災害。

「華盛頓郵報」報導，土敘強震留下的殘垣瓦礫，是2010年海地強震的10倍之多，清理作業仍在進行中。海地2010年1月發生規模7.0強震，太子港大部分地區和鄰近城市淪為一片廢墟，造成超過20萬人罹難和約30萬人受傷，逾150萬人無家可歸。

土敘強震造成的殘垣足將大約一半的華盛頓特區（Washington, D.C.）埋在一公尺深的瓦礫堆中；這些斷瓦殘垣主要為混凝土、鋼材和其他建築材料。

根據政府估計，土敘強震留下的殘垣瓦礫，更甚卡崔娜颶風（Hurricane Katrina，7600萬立方公尺）、珊迪颶風（Hurricane Sandy，1100萬立方公尺）和哈維颶風（Hurricane Harvey，900萬立方公尺）。

美國地質調查所地震科學中心（USGS Earthquake Science Center）主任古勒（Christine Goulet）告訴華郵，接二連三的強震和災區結構脆弱，導致大量建築倒塌。2月這起地震是土耳其自1939年以來所遭遇的最強地震。

古勒說：「倒塌的建物數量驚人。一座城市非是一夕之間建成，其中包含數十年來按不同建築規章和不同工法建造而成的建物」，如此強烈的地震難免會造成部分建物坍塌，但像這種全城被夷平的情況應很少見，尤其是最近興築的建物。

除民宅和商家外，受震災影響的地區還擁有豐富的文化遺址。聯合國開發計畫署土耳其代表文頓（Louisa Vinton）說：「這些地方迫切需要受到保護，不能將它們與廢墟瓦礫混在一塊。」

文頓說：「這些是人類的生活、夢想和記憶。人們在短短幾秒鐘內便失去了一切。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1120302