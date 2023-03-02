美國在台協會（AIT）1日宣布，AIT主席莫健（James Moriarty）將於本月20日退休，由前白宮國安會議的中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）接任。路透社2日引述多名知情人士指，羅森柏格一大工作重點將是，與台灣2024年總統大選的各路候選人保持溝通管道。

AIT表示，羅森柏格接任主席後將參與有關台灣的政策層面討論，在訪台時代表拜登政府，並在美國與台灣的代表會面。

路透社引述多名知情人士指，羅森柏格會採取比前兩任AIT主席更「親力親為」（hands-on）的方式，處理對台的非官方關係。她的一大工作重點將是，與台灣2024年總統大選的各陣營候選人保持溝通管道。一名消息人士說，華府任命她為AIT主席是深思熟慮的策略，這不是在選舉中偏袒任何人，而是溝通美方的看法。

羅森柏格的另一工作重點是接觸台灣國防部，降低台灣對美國政府推動加強台灣不對稱防禦戰略的阻力，該戰略側重於使用地雷、防空和反艦飛彈，而不是重型坦克和戰機。消息人士指出，做得愈多愈快，台灣自身的自衛能力就愈好，這是美國政策的一個非常重要的優先事項。

羅森柏格還將努力解決瓶頸問題，使美國交付積壓達數十億美元的對台軍售。

羅森柏格長期從事外交政策制定方面的工作，過去追隨現任國務卿布林肯。布林肯在歐巴馬政府任白宮副國安顧問時，羅進入國安會議擔任資深顧問；當布林肯被歐巴馬總統提名為副國務卿時，羅擔任布林肯的幕僚長。羅嫻熟東北亞事務，曾任國安會議中國與兩韓事務主任，協調美國的對中及對朝鮮半島政策；在國務院任職期間處理對中議題和北韓核武計畫。