詐騙案件層出不窮，桃園市桃園警分局、龜山警分局近日到轄內國小、民間團體、工業區及國中小請他們協助託播「阿昭署長宣導防詐系列」，以幽默逗趣的對話，加深民眾防詐意識。

龜山警方表示，除了在各項媒體平台全力推廣反詐騙宣導資訊，更積極於實體宣導中強化民眾識詐觀念，教會民眾認識各類詐騙手法、徵兆及防範方式，提高對詐騙情境的警覺性，透過深入講解詐騙集團的手段和話術，讓民眾更能理解詐騙集團的常見手段，達到減少被害人的目的。

詐騙案件層出不窮，桃園市桃園警分局、龜山警分局近日到轄內國小、民間團體、工業區及國中小請他們協助託播「阿昭署長宣導防詐系列」。（警方提供）

桃園警方呼籲，反詐騙觀念希望能從小紮根，故本次宣導從國小高年級學生即開始實施宣導教育，另一層面，銀髮族長輩也是警方特別需要關照、保護的族群，故擇本市香火最鼎盛的廟宇慈護宮作為宣導的地點，桃園警察分局分局長洪志朋溫馨提醒民眾：詐騙手法層出不窮，請務必提高防詐的警覺性，留意多樣化的詐騙手段，遇有可疑時務必撥打110、165電話，保護自己、遠離危害，祝福大家兔年皆能兔年大吉、前兔似錦。