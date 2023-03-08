數位部長唐鳳在6日在民進黨立委許智傑的廣播節目中透漏，目前正在媒合電信業者，在申辦門號時內建如Whoscall的防詐騙軟體，若電信業者響應可能今年就可以上路。唐鳳進一步指出，目前正在研擬兩方案，一個是跟APP合作，另一個是在NCC領導之下自願實作。

台灣詐騙電話猖獗，唐鳳今天出席立法院交通委員會進行業務報告與備詢前，被問及相關規劃，唐鳳表示，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、政委羅秉成都很關心電話詐騙，特別是像大家會接到＋886等一些國際詐騙號碼，而這個APP可以裝在自己手機上，目前大家手機上有時候也會自行下載如果是高齡者安裝APP有困難的話，看要怎麼解決這個問題。

唐鳳說，國際上好比美國，民眾剛辦了一支手機，有時來電顯示號碼就叫做Scam Likely（可能是詐騙），但其實你沒有安裝任何APP，也就是不管是是蘋果還是安卓手機，電話程式就可以從電信商這邊接到這個號碼大概是詐騙，但是要做這件事情，就需要各個電信商一起來傳送這個訊息。

唐鳳說，在國內也有人研發相關APP，民眾自己下載安裝後，自己回報詐騙相關訊息，所以這個APP也可以裝在電信商那邊，民眾就不用安裝，或者也可以自己安裝，這兩種做法怎麼做能夠照顧到最多的客人，是數位部現在在研究的。

對於何時可以上路？唐鳳說，目前市面上已經有類似的APP，所以應該是要跟他們來合作，而不是數位部從頭寫APP；至於何時上路，數位部目前正在研究，如果有人不小心被錯誤回報成詐騙，是否有救濟方法等。

唐鳳說，如果各個電信商都自願在NCC的引導下實作，能夠透明給出交代，那當然所有人就不需要安裝任何APP，就會從電信商裡面直接知道這個號碼應該是詐騙的訊息。如果都沒有的話，是不是有長輩或弱勢族群辦門號時，就在手機上面協助裝相關APP。他強調，目前沒有決定哪一種特定的解決方案，這個還需要跟電信業者，還有跨部會來討論。

立委洪孟楷質詢時則要求唐鳳說明所需預算，唐鳳則說，因為本來就有相關機制，今年沒有公務預算在這方面。