三商家購旗下美廉社個別營收達136.43億元，獲利達5,117萬元，三商家購去年法說時即特別說明，薪資成本占比達58％，在基本工資不斷增加下，薪資成本增加逾億元，且預估未來三年薪資還會持續增加，今年為防缺工問題，會先提高薪資因應，預估將支出4,000萬元。
對於2023年相對樂觀，主要是疫情衝擊因素大減，預計今年第一季獲利將重返成長軌道，其中蝦皮店到店服務據點，目標上看300～400店，將成成長動能。
三商家購（2945）3日董事會通過2022年度財報，合併營收141.8億元小增1.4％，獲利5,529.4萬元較前一年大幅減少，每股稅後純益0.82元，擬配發現金股利0.73元。
三商家購旗下美廉社個別營收達136.43億元，獲利達5,117萬元，三商家購去年法說時即特別說明，薪資成本占比達58％，在基本工資不斷增加下，薪資成本增加逾億元，且預估未來三年薪資還會持續增加，今年為防缺工問題，會先提高薪資因應，預估將支出4,000萬元。
對於2023年相對樂觀，主要是疫情衝擊因素大減，預計今年第一季獲利將重返成長軌道，其中蝦皮店到店服務據點，目標上看300～400店，將成成長動能。
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