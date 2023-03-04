國民黨立委江啟臣今天表示，近日有民眾拿著台電公文陳情，表示台電請用戶辦理自備發電機和用電設備檢測，質疑看似台電的善意提醒，但卻令人感到憂心與不解，現在除了缺蛋、缺藥、可能的缺水外，夏季是不是也要缺電？

台電在公文中要求用戶自備發電機，理由是「為防範夏季高溫用電劇增及颱風侵襲造成供電不穩，請用戶在5月底前安排自備發電機及用電設備檢測，以維用電正常」。江啟臣質疑，台電是否在預為夏季缺電找藉口、甩鍋民眾？

江啟臣表示，為什麼不是收費拿補貼的台電去強化因應夏季用電高峰及颱風來襲，而是反過來要求用電戶對自用發電機及用電設備檢測因應？讓人不得不懷疑真正會造成供電不穩的，恐怕是台電及錯誤能源政策的蔡政府

江啟臣指出，經濟部去年編列「穩定供電建設方案」1500億預算給台電，彌補虧損、強化電網，超徵稅收3800億中也再撥補500億給台電，拿人民納稅錢2000億說要穩定供電，現在又說為了防範夏季用電劇增和颱風侵襲造成供電不穩，要民眾自行檢測用電設備，以備不時之需，到底人民的納稅錢哪去了？

江啟臣質疑，民進黨政府投入鉅資發展再生能源，拿人民納稅錢補貼台電，一再保證台灣不缺電，到底是供電不穩還是缺電？請蔡政府誠實面對問題、解決問題，不要再玩文字遊戲。