台積電公告2月合併營收1,631.74億元、月減少18.4％，不過相較去年同期增加11.1％。累計今年前兩月合併營收達3,632.25億元、年成長13.8％，續創歷史同期新高。

法人指出，台積電第一季仍受到前五大客戶庫存調整影響，使5奈米、7奈米等先進製程投片動能下滑，單季營運可能將比去年第四季下滑雙位數水準，不過預期第二季在客戶為迎接下半年傳統旺季效應下，可望在中下旬陸續回復投片動能，使單季營運開始逐步止穩，下半年業績可望明顯優於上半年成績單。