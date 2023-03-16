小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。財政部長莊翠雲15日率八大公股金控、銀行董總赴財委會備詢，各上市公股金控的股利配發水準再成焦點，六家公股金控或銀行董座都表示今年會發股利，但不會比去年好，台企銀已率先在15日召開董事會，通過今年配發每股0.34元股利，其中0.1現金股利、0.24元是股票股利，合計低於去年的0.47元。

【1】公股行庫股利 恐全面縮水

台企銀去年獲利較前一年倍翻，但今年股利卻較去年縮水，對此，台企銀指出，在發放股利時，必須減除股債投資評價對淨值帶來的影響，因此儘管去年獲利年成長約1倍，但考量股債市價等因素後，股利比去年減少。

據了解，其他公股金控在今年股利配發政策上，也將維持與台企銀同樣調性，受到股債評價損失影響，今年總股利水準應會少於去年，包括兆豐金、第一金、合庫金有子銀行列入國內系統重要銀行（D-SIBs）的金控，今年股票股利配發比重將大幅拉高。

【2】沒在怕！3奈米、2奈米大投資 台積電在台興建逾十座晶圓廠

韓國三星電子將投入2,300億美元在韓國首爾近郊興建五座晶圓廠，但晶圓代工龍頭台積電更勝一籌。台積電的3奈米及2奈米大投資計畫，預計會在台灣興建逾十座晶圓廠，不論由製程推進、產能規模、良率表現等各方面來看，三星要追趕上台積電仍有很長的路要走。

【3】台積電、大立光 今上演填息秀

台積電、大立光除息秀16日同步登場，15日股價雙雙開高走低，投資人棄息賣壓重。投資專家看好兩大重量級公司填息行情，認為大立光未來產業前景看好、股價基期低，台積電產業前景穩定，僅2.75元股息，填息機率高，惟15日歐美股市大跌，短線會受影響。

【4】存款逃命 天量現金蜂擁美銀

矽谷銀行（SVB）倒閉後，許多美國人擔心自己的存款銀行體質不佳，因此紛紛把錢從原先帳戶轉至包括摩根大通、美國銀行和花旗等被視為大到不會倒閉的銀行巨擘。據稱，美國銀行在過去一周便吸進逾150億美元的新存款。

【5】瑞信危機再起 避險資產急漲

歐洲央行（ECB）召開例會前夕，金融市場再掀動盪，財務體質脆弱的瑞士信貸（Credit Suisse）遭大金主拒絕再注資，股價狂洩逾兩成，連帶使歐美銀行股再陷新一波賣壓風暴，拖累15日歐美股市大跌。資金同時湧進避險資產，帶動黃金、公債價格勁揚。