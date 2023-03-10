此前媒體報導，台積電將放緩在德國建造新晶圓廠的投資項目，因為歐洲財政緊絀、能源危機等問題，引發在德國建造新廠能否獲得歐盟足夠補貼的疑慮。
最新報導則指出，新加坡政府半路殺出，提出了相當優渥的補貼計畫，可能促使台積電重返新加坡建造12寸廠，而這將重創歐盟砸百億美元強化半導體晶片自主的計畫。
新加坡對台積電並不陌生，早在2000年便與飛利浦半導體（現為為恩智浦半導體）及新加坡政府合資設立8吋廠。台積電旗下世界先進在2019年買下格羅方德（GlobalFoundries）在新加坡的8吋廠。
在傳出台積電(2330)延後在德國設立新廠的擴張計畫後，最新消息指出，新加坡提出了大量補貼，準備吸引台積電到當地設立12寸晶圓廠。
此前媒體報導，台積電將放緩在德國建造新晶圓廠的投資項目，因為歐洲財政緊絀、能源危機等問題，引發在德國建造新廠能否獲得歐盟足夠補貼的疑慮。
最新報導則指出，新加坡政府半路殺出，提出了相當優渥的補貼計畫，可能促使台積電重返新加坡建造12寸廠，而這將重創歐盟砸百億美元強化半導體晶片自主的計畫。
新加坡對台積電並不陌生，早在2000年便與飛利浦半導體（現為為恩智浦半導體）及新加坡政府合資設立8吋廠。台積電旗下世界先進在2019年買下格羅方德（GlobalFoundries）在新加坡的8吋廠。
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