媒體報導指稱，台積電先前評估於歐洲興建晶圓廠可能性，但因德國及歐盟財政吃緊，難以滿足台積電提出的所有要求，且再歐洲建置成本高，合作建廠計畫已明顯放緩。同時，新加坡持續爭取、願意提供更多稅務與水電補助，使台積電重新考慮在新加坡設12吋新廠。
對此，台積電表示，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術特殊製程晶圓廠的可能性，同時考慮在日本興建第2座晶圓廠。至於在其他地區設廠，則不排除任何可能性，但目前尚無明確計畫。
晶圓代工龍頭台積電(2330)因應地緣政治環境變動，積極拓展全球生產據點，以維持競爭力及服務客戶。對於媒體報導指稱歐洲設廠計畫已暫緩，轉向考慮於新加坡興建12吋新晶圓廠。對此，台積電表示不排除任何可能性，但尚無明確計畫。
媒體報導指稱，台積電先前評估於歐洲興建晶圓廠可能性，但因德國及歐盟財政吃緊，難以滿足台積電提出的所有要求，且再歐洲建置成本高，合作建廠計畫已明顯放緩。同時，新加坡持續爭取、願意提供更多稅務與水電補助，使台積電重新考慮在新加坡設12吋新廠。
對此，台積電表示，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術特殊製程晶圓廠的可能性，同時考慮在日本興建第2座晶圓廠。至於在其他地區設廠，則不排除任何可能性，但目前尚無明確計畫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。