媒體報導指稱，台積電先前評估於歐洲興建晶圓廠可能性，但因德國及歐盟財政吃緊，難以滿足台積電提出的所有要求，且再歐洲建置成本高，合作建廠計畫已明顯放緩。同時，新加坡持續爭取、願意提供更多稅務與水電補助，使台積電重新考慮在新加坡設12吋新廠。

對此，台積電表示，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術特殊製程晶圓廠的可能性，同時考慮在日本興建第2座晶圓廠。至於在其他地區設廠，則不排除任何可能性，但目前尚無明確計畫。