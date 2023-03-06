美國總統拜登上任後多次指示情報圈各單位投入資源，盡可能追查新冠疫情大流行起源。儘管多數機構仍推斷疫情源於自然傳播，能源部與聯邦調查局（FBI）則認為疫情可能源自中國武漢一間實驗室的病毒外洩。但美國有線電視新聞網（CNN）報導分析，能源部以「低可信度」（low confidence）判定新冠病毒「最可能從中國實驗室傳出」，不但沒有給出答案，反而帶來更多疑問，同時惡化美中關係。

前總統川普及那些擁護川普「讓美國再次偉大」（MAGA）口號的共和黨人提出病毒源自中國實驗室外洩時，被視為陰謀論與種族歧視。但隨著疫情過去，科學家在源頭持續無解的情況下，反過來檢視一度被嗤之以鼻的中國外洩說。

《華爾街日報》日前披露，能源部是在國家情報總監海恩斯（Avril Haines）辦公室一份2021年文件的更新內容中改變看法，加入FBI行列，認為新冠病毒因中國實驗室事故向外傳播；其他4個機關與國家情報會議（NIC）仍持自然傳播看法，另2個單位則不確定。報導指出，能源部依「新情資」做出推論，意義重大，因為能源部掌握可觀科學知識、督導美國國家實驗室網絡，其中部分實驗室從事高級生物學研究。

一名美國高級情報官告訴《華爾街日報》，評估是根據新情報、對學術文獻的進一步研究、與政府外部專家磋商後才進行更新。但讀過這份機密文件的人士說，能源部對此判定並無把握。

美國情報機構通常以「低、中、高可信度」（low medium high confidence）進行評估，低可信度意味著獲取的情報過於零散或根本不可靠，以致難以做出更明確的分析判斷或結論。

此前參與世界衛生組織（WHO）調查團成員之一的丹麥流行病學者費雪（Thea Fischer）告訴CNN：「（這些）是對中國公共研究實驗室的強烈指控，缺乏大量證據就會站不住腳。」她表示，希望美國相關單位能盡快與世衛分享他們掌握的證據，以便國際公衛專家得以深入瞭解與評估。」