停車需求龐大的台南中西區台灣銀行台南分行前的停車格，長期遭6輛綁滿布條、抗議司法不公的自小客車占用，被形容是台南「街頭奇景」。市府交通局今牛1月18日依違反遊動廣告物相關規定強制拖走，車主2月2、3日又陸續停回2輛車，仍被交通局強行拖吊。不料，5日深夜車主再停回2輛車，管轄的市警二分局將待交通局完成法定程序後拖吊，最快下午實施。
警方指出，經市府相關單位研商評估，認定車主屬嚴重累犯行為，原本限期5日自行移置，但2月那一次已縮短改善時間須於4小時移置，並由市府同仁會同轄區派出所員警親送限期改善公文書，完成送達作業後，執行移置保管措施。
交通局也強調，針對該車主屢屢無視法令的行為，將會同警方持續關注，若民眾發現類似違規行為，請向交通局或警方反應以利即時處理，未來移置時間將愈來愈快。
交通局長王銘德表示，市府維護改善停車秩序及交通安全公權力不容挑戰，也呼籲該車主應循合法管道闡述意見，不宜採用此類手法長期占用路邊停車位，以免影響其他民眾用路安全與停車權益。
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