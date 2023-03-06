停車需求龐大的台南中西區台灣銀行台南分行前的停車格，長期遭6輛綁滿布條、抗議司法不公的自小客車占用，被形容是台南「街頭奇景」。市府交通局今牛1月18日依違反遊動廣告物相關規定強制拖走，車主2月2、3日又陸續停回2輛車，仍被交通局強行拖吊。不料，5日深夜車主再停回2輛車，管轄的市警二分局將待交通局完成法定程序後拖吊，最快下午實施。

停車需求龐大的台南中西區台灣銀行台南分行前停車格又遭抗議司法不公車輛占用。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

警方指出，經市府相關單位研商評估，認定車主屬嚴重累犯行為，原本限期5日自行移置，但2月那一次已縮短改善時間須於4小時移置，並由市府同仁會同轄區派出所員警親送限期改善公文書，完成送達作業後，執行移置保管措施。

交通局也強調，針對該車主屢屢無視法令的行為，將會同警方持續關注，若民眾發現類似違規行為，請向交通局或警方反應以利即時處理，未來移置時間將愈來愈快。

交通局長王銘德表示，市府維護改善停車秩序及交通安全公權力不容挑戰，也呼籲該車主應循合法管道闡述意見，不宜採用此類手法長期占用路邊停車位，以免影響其他民眾用路安全與停車權益。