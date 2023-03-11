為改善候車環境及公車動態資訊取得，高雄市交通局針對腹地不足及不易申請用電的公車站牌，結合高雄日照充足特性，去年導入20座太陽能電子紙智慧型站牌，今年預計將繼續建置55處太陽能電子紙站牌，並將新增招呼燈功能，提醒公車司機有民眾候車，也兼具省電、綠能及智慧等特性。

交通局去年度針對大寮、旗山、路竹及林園等地區，共20處無充足空間設置候車亭的站位，設置太陽能電子紙智慧型站牌，提供即時公車動態資訊，改善過去必須等候市電送電問題。

今年度將再增加55處，包括20支太陽能電子紙智慧型站牌，及35處附掛式太陽能電子紙智慧型站牌，並優化設計，新站牌型式更加簡約、所需腹地空間更小、加粗放大路線圖字體，並新增招呼燈功能，可加強公車司機辨識民眾候車，搭乘公車將更加智慧、友善。

交通局說，太陽能電子紙智慧型站牌與一般LED智慧站牌不同，採用電子紙顯示技術，非常省電且可如紙張一般閱讀，在陽光下仍清晰可見，方便民眾查閱公車即時到站資訊，且使用太陽能模組發電無須申請市電，更符合節能環保的特性，另外再搭配公車站環境空間設置座椅，提供民眾更智慧、節能、舒適候車環境。

交通局表示，配合南部日照充足的天候特性，太陽能電子紙智慧型站牌利用太陽能板供電，沒有日照情況下也能連續運作20天，且最多可顯示20條路線，可整併減少站牌數量，達到美觀、設施減量目的。