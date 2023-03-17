國民黨立委王鴻薇痛斥，「兩個大男人到底要有什麼心結？拜託你們，誰在跟我講誰有心結，非常想罵人，一個是黨主席、一個是最強母雞，未來大家都想方設法讓侯友宜順利出線。」（本報資料照片）

國民黨選策會名單出爐後，新北市長侯友宜也看不下去罕見發聲，而侯友宜在發文前是否有致電給國民黨主席朱立倫也成為羅生門，朱侯間的嫌隙也浮上檯面，對此，國民黨立委王鴻薇痛斥，「兩個大男人到底要有什麼心結？拜託你們，誰在跟我講誰有心結，非常想罵人，一個是黨主席、一個是最強母雞，未來大家都想方設法讓侯友宜順利出線。」

王鴻薇今接受中廣新聞《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，她提到，自己最先拋出應該徵召侯友宜的想法，但當時很多人認為應該要初選，她認為，如果要侯友宜選2024，要幫他把障礙排開，後來越來越多人附和這個講法。

王淺秋問，外傳朱立倫原本規畫差不多7月徵召侯友宜，但現在是不是信任感不再；王鴻薇痛斥，兩個大男人要有什麼心結？拜託你們，一個是黨主席、一個是最強母雞，未來大家都想方設法讓侯友宜順利出線。

王鴻薇怒斥，「你們夠了嗎？」，媒體出現這麼多兩個陣營不同的放話，或是為這通電話內容是什麼？有沒有事先照會等爭議，相信兩個大人可以好好處理這件事情，「警告你們倆，如果讓這樣的氣氛繼續蔓延，大家記不記得馬王戰爭的結果？」

王鴻薇也指出，朱侯不是競爭者，是命運共同體，有這樣認知，可以很快整合，她指出，蔡賴之間有沒有心結？4年前的那場鬥爭，派系間的人也心有未平，但應該要收起來，就像她跟徐巧芯和費鴻泰也出現爭議，但到了初選後，就全力支持費鴻泰，這都是君子之爭。