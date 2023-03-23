外界關注國民黨2024總統提名方式，黨主席朱立倫昨證實，將會採徵召的方式，團結勝選、避免爭議，對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，詢問過立法院38位立委的意見，有35位贊成徵召；民進黨立委許智傑則批評，國民黨應該建立一套公平的初選機制，避免黑箱提名造成黨內分裂。

曾銘宗表示，徵召誰會有一定公開透明機制，當然目前民調黨內最高的就是新北市長侯友宜；國民黨立委洪孟楷表示，徵召就是會讓最強母雞出現，民進黨朋友也會開始說不公平，不要忘記才不到半年前，台北市長選舉民進黨也是有人想要參選，民進黨用徵召的方式。

洪孟楷表示，希望整合一切力量，徵召是開大門走大路，誰是最強，就徵召誰非常明確，這絕對不衝突，希望民進黨朋友還是想一下，一隻手指著別人，四肢手指頭也指著自己。

國民黨立委李德維也說，從去年九合一大選侯友宜全台輔選到各項民調，當大家講到最強母雞就是侯友宜，目前為止看不出來還有更強母雞，徵召他的機率最大，2024是翻轉的一年，也是攸關兩岸和平戰爭的一年，需要最強母雞和最好的總教練跟團隊，只有團結沒有別條路。

許智傑則提到，國民黨主席朱立倫換柱有前科，有可能再上演換侯戲碼，讓自己可以再次角逐總統，提醒國民黨應該建立一套公平的初選機制，避免黑箱提名造成黨內分裂，才能建立良好的政治文化。