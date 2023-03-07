香港經濟日報報導，根據京東APP，最吸引是電子產品的補貼，包括蘋果產品iPhone、iPad、MacBook Air，以及任天堂日版遊戲機Switch，不過香港沒份。

具體補貼程度，iPhone 14Plus 128GB補貼人民幣（下同）540元，降至5,699元；iPhone 14 256GB星光色補貼540元，售5,759元；iPhone 14Pro 256GB補貼540元，售7,559元；iPad 9代 10.2吋 64GB補貼320元，售2,279元；任天堂OLED日版彩色補貼320元，售1,939元。

以iPhone 14Pro 256GB來說，減價540元或6.7％，售7,559元，折約8,561港幣，港售9,399港幣，較港低8.9％。

「百億補貼」這個由拼多多最先提出的低價銷售策略，已經吸引包括天貓、京東等在內的核心電商平台仿效，並在應用程序開設活動入口。