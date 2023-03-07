穎崴主要產品包括邏輯測試座（Test Socket）、晶圓測試垂直探針卡（VPC）及接觸元件（Contact Element），2022年營收貢獻各約63％、20％、12％。其中，高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）貢獻約37％，7奈米以下先進製程產品約69％，手機相關應用約12％。

展望2023年，雖受中低階及消費性產品市場需求疲弱影響，半導體產業整體市況不樂觀，但穎崴表示，公司以高頻高速產品為主力，目前高階相關產品需求仍持續成長，新品研發進度未趨緩，對整體營運展望仍審慎樂觀，目標今年營收能逐季成長、全年持平小增再創高。

法人預期，穎崴同軸測試座今年營收貢獻可望上看50％，而7奈米以下先進製程價格逐步進入甜蜜點，今年營收占比可望較去年69％續揚。此外，高雄楠梓新廠預計第二季落成投產，下半年可望逐步產生貢獻，探針卡自製率提升有助降低自製成本，使整體毛利率持穩。