日媒《日本經濟新聞》針對2月28日引述不明消息來源，指台灣有9成退伍軍官赴陸國賣情報牟利，對於報導造成困擾表達遺憾，但也強調報導僅說明受訪者意見及立場，不代表社方立場。對此，國防部長邱國正7日直言，這是責任問題，「假如他這方面概念不是這樣深，我就覺得蠻奇怪的。」

外交部今日指出，日經新聞3月7日在原報導相同版面刊登聲明，鄭重澄清表示報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。

由於邱國正昨稱若日經若不回應報導爭議，國防部後續將有動作，對於日經發聲明表達遺憾，他上午赴立法院備詢前受訪指出，外交部長吳釗燮有和他提到此事，但還沒看到聲明內容。

媒體追問，《日經》稱報導內是受訪者說法並不代表社方立場，邱國正批評，就算是單一（受訪者說法）好了，「若國防部講說有個兵犯錯，也是單一的阿，大家能接受嗎？」

邱國正強調，這是責任問題，「不能講個人表達我沒有意見，你是他老闆欸，同樣道理，假如他這方面概念不是這樣深，我就覺得蠻奇怪的」。