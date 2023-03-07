前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌不實使用首長特別費，核銷個人及家人餐敘，又洩漏《鏡電視》勞檢資料，遭台北地檢署7日依《貪汙治罪條例》、偽造文書、洩密等罪起訴，對此，北市勞動局僅表示，此為前局長個人行為，本局不予回應。

陳信瑜曾以首長特支費向丈夫創辦的異象國際公司購買紅酒，作為社團及員工尾牙慰問摸彩禮品，因2筆共超過1萬4650元，違反《公職人員利益衝突迴避法》，她當時也在臉書上表示立即向政風處自白，並已依規定繳交罰款。

除涉不當使用特支費，北市政風處也因調查後，懷疑她疑似洩漏《鏡電視》勞檢資料，由台北市議會根據市府政風處調查結果，向北檢告發；台北地檢署7日依《貪汙治罪條例》、偽造文書、洩密等罪起訴陳信瑜。

勞動局表示，本局並未正式提供任何資料給民眾黨民意代表，其他公職人員也未提供，此為前局長個人行為，本局不予回應。此外，記者致電陳信瑜多次都為關機中，截稿前未有回應。