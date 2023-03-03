受外界臆測許久的金門縣衛生局長人選出爐！縣政府稍早發布訊息確認將由地區知名醫師蔡建鑫出任，並於3月10日上午9點在縣衛生局（衛生行政大樓3樓會議室）舉行布達交接典禮，人事命令亦於當日生效。

縣府指出，新任衛生局長蔡建鑫現年61歲，高雄醫學院醫學系學士、國立高雄大學管理學院高階經營管理碩士、銘傳大學應用中國文學系博士，係縣內保送公費養成醫師，1985年自高雄醫學院醫學系學成返金後，任職金門縣衛生院醫師（後改制為福建省金門縣立醫院），曾擔任科主任職務。

據了解，1998年金門地區醫療資源仍相對匱乏，蔡建鑫為提供地方更多兒科及家醫科門診醫療服務機會，選擇於金城地區開設診所，開業迄今已有25年，其精通兒科及家醫科，仁心仁術，深受地方鄉親肯定。

外界也有傳聞，金門縣長陳福海早就想延攬蔡建鑫出任縣衛生局長一職，但因蔡擔心其門診病患療程中斷，「半路」換醫生，堅持要有緩衝期將門診完整告一段落才肯接任，可見其對病患關懷備至。