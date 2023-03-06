出門在外，難免遇到突然想上廁所，卻找不到地方解決的困擾。大陸一名婦人帶兒子逛賣場時，突然感到一陣尿急，但她並沒有詢問賣場員工廁所在哪，而是直接拿起一件貨架上的褲子，走進試衣間解決，結束後再迅速丟下褲子離開，不過她的誇張行徑全都被監視器拍了下來。

綜合陸媒報導，這起誇張事件發生在大陸江蘇，一名婦人日前帶著兒子逛賣場，從監視器畫面可以看到，過程中她拿著一件賣場販售的褲子，在試衣間前張望一下，接著就走了進去，他的兒子不解媽媽的行為，於是趴在試衣間外面，透過最下面的縫隙向內觀察。

過了一陣子，婦人把更衣室的門打開，先把兒子支走，再拿著褲子出來。雖然畫面看起來很像是正常的試穿流程，但曝光影片的男店員指控，這名婦人將賣場內的褲子當成尿布、把試衣間當成廁所使用，且婦人1分鐘之後，就將褲子丟棄在賣場內，帶著兒子迅速離開，店員事後調閱監視器才得知事情經過。

影片曝光後，網友們都不可置信，認為婦人的行為不衛生又沒公德心，紛紛留言批評，「賣場裡沒廁所？這是什麼神仙操作」、「世界之大，無奇不有，什麼樣的人能憋尿把自己憋成這幅境地？」、「賣場沒有廁所？不知道問嗎？又不是大小便失禁控制不住」、「狗訓練好了都知道定點拉屎撒尿，這人怎麼不知道去廁所呢？」、「最起碼應該把褲子買下來啊」。