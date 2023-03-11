金門二膽守備隊陳姓上兵近日穿著救生衣，漂到三膽島附近海域，然而在海上體力不支，最後被大陸海警所救。而這起事件也讓人聯想到前世界銀行高級副行長林毅夫泅水到大陸一事。對此，資深媒體人彭文正10日就表示，「這是一個『叛逃事件』，這個上兵是真的想從二膽島游泳前往中國大陸，這樣的事情上一次發生是在44年前，有一個非常有名的中華民國的上尉軍官林毅夫，游泳到廈門」。

彭文正10日在網路節目《政經關不了》中表示，「最近台灣真的怪事特別多，歹年冬厚痟郎，一個四軍統帥，德不配位，這整個國家就會亂七八糟」，彭文正直呼，軍中發生一堆事情，金防部的二膽島有一個士兵失蹤了，經過了一天的搜尋找到了。彭文正更大膽的預判「這是一個『叛逃事件』，這個上兵是真的想從二膽島游泳前往中國大陸，這樣的事情上一次發生是在44年前，有一個非常有名的中華民國的上尉軍官林毅夫，游泳到廈門，從中華民國來看就是叛逃」。

彭文正也說，「今天這個26歲的兵是一個上兵，他被中國大陸的海警就起來，官方的說法是，這個上兵疑似是因為感情跟債務因素，穿著救生衣游到中國大陸，因為體力不支才被救起，初步研判不是投共，只是逃兵」，這讓彭文正直言，「這個人是一個上兵，他應該沒有什麼適應不良的因素要逃兵，這一切都是因為金防部面子掛不住，所以要找一個理由」。

彭文正更分析，「第一件事情就要先說他不是逃兵，因為投共是很嚴重的事情，部隊輔導長絕對拔官、金防部司令完蛋，所以當然只能說是感情因素，跟叛逃無關」，彭文正最後也說，「這個事情其實留下很多人的問號，這個問號就是『台灣到底怎麼了？怎麼會有這樣的情況』，後續也是兩岸之間的難題，是要遣返還是庇護？會產生什麼樣的效應？有待觀察」。