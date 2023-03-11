金門二膽守備隊陳姓上兵近日穿著救生衣，漂到三膽島附近海域，然而在海上體力不支，最後被大陸海警所救。而這起事件也讓人聯想到前世界銀行高級副行長林毅夫泅水到大陸一事，有傳言他是抱著籃球游泳，但有網友指出，自林的事件過後，外島軍營對漂浮物嚴格管制。只是連國防部長邱國正都不解，金防部才說救生衣也沒有短少，那陳姓上兵身上的救生衣哪來的？

陳姓上兵昨（10）日失聯時，不少人都想到過去金門地區有人抱籃球游往大陸的事情，但隨即有網友出來指正，「那年林的事件後，外島所有駐地能浮水的都統一管制，籃球就是其一，且碉堡內儲水的五加侖類似汽油桶的蓋子一律收走。」

據了解，金門地區早期是全島漂浮物，不論軍民都一起管制，直到1992年11月7日才終止，但軍營因屬特殊區域，對於漂浮物的控管還是多有保留，至於救生衣，更是管理最為嚴格的裝備。對於此次逃兵事件，金防部第一時間否認外傳「阿兵哥可能游到大陸一事」，強調陳姓上兵只帶走手機和錢包，島上的救生衣也沒有短少，但也讓外界相當疑惑，那他獲救時，身上穿的救生衣是哪來的。

另外傳林毅夫是抱著4顆籃球渡海，他本人則對此曾澄清，服役的連上並沒有4顆籃球；他當時到大陸只帶兩種東西，一是中華民國軍官證件，另外則是水壺、救生衣等救生用品，且「絕無任何機密文件」。不過網傳在金門戰役中，被俘解放軍胡清河，就是真的用兩個籃球膽掛在身上，在海中泅渡了十幾個小時後，最後到達廈門。