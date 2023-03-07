蔡英文被爆將出訪與麥卡錫會面 總統府回應了 12:332023/03/07 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。（中時資料照／劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林聿禪(資料照片) 英國《金融時報》報導，蔡英文總統將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間也將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。總統府今天表示，目前並沒有這樣的訊息可以說明。 金融時報報導指出，蔡英文總統見麥卡錫是訪美的行程的一部份；總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說，此外蔡總統也將訪問紐約。 對此，總統府發言人林聿禪表示，如果有確認總統的海外訪問安排，我們就會適時對外說明，目前並沒有這樣的訊息可以說明，也請媒體報導前應妥為查證。 #麥卡錫 #報導 #出訪 #會面 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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