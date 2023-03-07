林聿禪(資料照片)

英國《金融時報》報導，蔡英文總統將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間也將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。總統府今天表示，目前並沒有這樣的訊息可以說明。

金融時報報導指出，蔡英文總統見麥卡錫是訪美的行程的一部份；總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說，此外蔡總統也將訪問紐約。

對此，總統府發言人林聿禪表示，如果有確認總統的海外訪問安排，我們就會適時對外說明，目前並沒有這樣的訊息可以說明，也請媒體報導前應妥為查證。