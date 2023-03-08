大陸兩會正召開，港澳政協聯組會今早9時在全國政協禮堂舉行。據稱，身兼大會主席團常務主席的中共政治局常委王滬寧，將與港區政協委員會面。早上有多架巴士駛入全國政協禮堂，大批公安戒備。

二中全會通過黨政機構改革
秦剛下周二出席兩會記者會 接任外長首次媒體答問
趙樂際接見港區人代 提「四個帶頭」：堅決維護國安
#王滬寧 #今早 #港區 #政協 #全國政協