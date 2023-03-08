王滬寧今早會見港區政協 10:462023/03/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月3日，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議預備會議在北京人民大會堂舉行。這是十三屆全國政協主席汪洋同全國政協十四屆一次會議主席團會議主持人王滬寧握手。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸兩會正召開，港澳政協聯組會今早9時在全國政協禮堂舉行。據稱，身兼大會主席團常務主席的中共政治局常委王滬寧，將與港區政協委員會面。早上有多架巴士駛入全國政協禮堂，大批公安戒備。 二中全會通過黨政機構改革 秦剛下周二出席兩會記者會 接任外長首次媒體答問 趙樂際接見港區人代 提「四個帶頭」：堅決維護國安 #王滬寧 #今早 #港區 #政協 #全國政協 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際品牌酒店插旗海線 台中港區土洋飯店戰開打 15:212023/03/07 生活 天道盟分會副會長不滿同行競爭 暴力圍事砸店畫面曝 15:292023/02/28 社會 中國富豪淡出兩會：47位10億美元級企業家不續任代表委員 23:462023/03/05 兩岸 政協開幕 兩岸議題受關注 04:102023/03/05 產業特刊 陸多地新任全國政委赴京 參加兩天半培訓 12:552023/02/27 兩岸 主持民主協商會 習近平：黨國家機構改革突出重點領域 20:202023/02/28 兩岸 互聯網巨頭兩會失寵 晶片電動車看俏 04:102023/03/05 產業財經 大船來了 興達港茄萣大排築擋浪堤 04:102023/02/26 地方新聞 展望兩岸關係 陸政協發言人喊「4要」推動交流 19:232023/03/03 兩岸 陸對台新氣象 習或再發表兩岸談話 04:102023/03/05 產業財經 兩會前祭旗！大陸檢方同日起訴遼寧省政協副主席、中國聯通總經理等三名貪官 17:362023/02/28 兩岸 王滬寧汪洋握手將掌政協 劉結一、宋濤任政協主席團成員 11:342023/03/04 兩岸 汪洋政協報告 僅回顧未展望台港澳工作 04:102023/03/05 產業財經 憂兩岸維持現狀就是分裂 入選政協年度提案 04:102023/02/26 產業財經 陸全國政協會議3／4-11召開 會期共7天 16:442023/03/03 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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