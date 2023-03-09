俗話說：「人兩腳，錢四腳」，一個人想要有錢，只有把時間投注在不斷充實自己，這樣不僅可獲得成就感，而且財富也會隨之而來，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖猴、生肖雞越勤奮就越能獲得財富，其中生肖雞因適應力強、善於察言觀色，在職場中能快速磨合發揮實力，因此容易受到主管提拔，進而升職加薪。

▍生肖虎

要論及金錢敏銳度，生肖虎肯定名列前茅，若想比較誰最能吃苦耐勞拼事業，一夫當關、萬夫莫敵往往同樣是他們，尤其是當嚐過了賺錢的甜頭後，動力就會更加強烈。他們喜歡挑戰，說到衝鋒陷陣、單打獨鬥，絕不會害怕畏縮，所以適合業務性質工作，不達目的絕不罷休，正因需不斷出外尋找新目標，他們的賺錢能力就被訓練得越來越強，很少失敗。

▍生肖猴

機靈、但穩定性稍弱的生肖猴，只要在職場稍加歷練後，就會懂得截長補短，尋找適合的跑道，他們自己知道在賺錢路上欠缺耐性，不太適合長期待在同個地方，所以必須不斷在人生中轉折方向，有時甚至不惜用失敗的代價來換取經驗。但一旦看準方向時，他們就會立刻施展看家本領，在適合又能發揮的位置上，快速累積財富。

▍生肖雞

對於環境有獨特敏銳感的生肖雞，善於察言觀色，也懂得設身處地為對方著想，適合從事銷售工作，他們面對客戶時，不會用話術強勢說服，或用價格來吸引對方，總是能把自己姿態拿捏得恰到好處。但若生肖雞發覺苗頭不對，所處職位無法發揮時，會選擇轉職，因為他們適應力強，能在快速磨合後立馬發揮實力，因此容易被新主管提拔，薪水必然節節高升。