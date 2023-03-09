新竹市議會重大公共工程品質監督小組召集人陳慶齡議員9日率領議會團隊至已停工的「停七」停車場了解工程現況，市府表示，因承攬廠商施工進度嚴重落後，進度僅43％，市府已於去年12月終止契約，沒收履約保證金1815萬元，目前正進行清算作業，預計4月重新招標，預計2023年3月完工啟用。

交通處表示，停七停車場於2021年3月30日開工，原預定於2022年底完工，惟承攬廠商因施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43％、落後約57％，且市府請該廠商提送趕工計畫，惟該廠商所提趕工計畫經2次審查皆未能通過，故市府依契約相關規定與該廠商終止契約。

今天現勘時，有議員反映廠商提出契約第2次變更設計未完成致無法施工，市府為何未同意廠商申請工期200天。交通處表示，第2次契約變更設計工項主要為粉刷工資漏編約600餘萬元，且其他工項為鋪面改善工程等，僅影響「粉刷及鋪面改善」項目，不影響工程，同時亦有其他工程項目可進行，經市府及趕工會議審查與實際不符，故未予同意增加工期。

另有關市府近2年有7項公共工程停工或終止契約，應檢討相關程序一事，交通處表示，市府嚴守政府採購法等相關法律辦理公共工程，停七停車場工程相關採購程序皆有政風處、主計處監辦，工程施作尚有市府工程查核小組及交通部工程查核小組監督，確保按圖施作及施工品質，營造廠應依查核意見改正缺失。