真力時（Zenith）在38婦女節支持女性創業DREAMHERS全球計畫，邀請台灣女性創業家許安璿加入行列，並在寶鴻堂台北旗艦店舉辦小型表展，展出年度鉅作DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕表，即起展至20日止。

真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪鈦金屬腕表，221萬7100元。（Zenith提供）

近年Zenith積極在全球各地推動DREAMHERS計畫，提供平台讓更多人瞭解女性獨立創業的艱辛業，並透過女性創業家自我創業經驗的分享，鼓勵更多的女性也能築夢踏實、一步步實現夢想。來自台灣的許安璿於8年前創業VIASWEAT運動服飾品牌，透過網路平台行銷到世界各地，因而獲得Zenith的青睞，成為DREAMHER計畫的一員。

真力時DEFY Skyline深藍色腕表，28萬2600元。（Zenith提供）

許安璿指出，因為熱愛運動，在市面上遍尋不到柔軟舒適、方便穿脫的運動內衣，因而有了創業的想法，為此她遍訪台灣紡織廠，採用機能科技布料打造前開襟的拉鍊款運動內衣，並在網路平台上販售，一上市就廣受歡迎，甚至不乏來自海外的訂單，成為「台灣之光」的典範。

全新登場的DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕表搭載兩枚運轉速度不同的高振頻陀飛輪，以El Primero精準1／100秒計時機制延伸設計的陀飛輪，位於錶盤的10點鐘方向，每5秒旋轉一圈，高速運轉的動感時尚，讓表迷為之驚豔。