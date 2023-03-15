台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，近年拍片題材邁向多元，相當受網友歡迎，他前陣子在個人頻道宣布要成立「社會福利協會」回饋社會，近日透露已經順利立案，正式啟動獎學金計畫。

蔡阿嘎今（15日）在YouTube頻道上傳新影片，標題是「【重大公告】蔡阿嘎成立的「好里家社福協會」正式啟動！100萬獎助金開放申請！」他身為協會理事長，宣布已經成功登記立案，他們解釋這個協會主要想幫助有才華的孩子，同時提到大多社福機構會要求申請者家境貧困、成績優秀，但好里家社福協會不看這些，「嘎哥在這邊就是要服務，就是要支持這些孩子們，讓你因為你的才華翻轉人生，這是我們服務的宗旨」。

蔡阿嘎提到今天開始就接受收件，他也霸氣表示協會第一年不接受任何的捐款，並解釋會有兩大年度計畫，分別為「有才獎助學金」和「SFC大專福利社」，有才獎助學金針對10歲到18歲的青少年，可由個人、社福單位申請推薦，一年會提供25個名額，一人可領2萬塊獎學金，或是2萬塊實物。SFC大專福利社針對服務性社團，只要服務對象是兒童或青少年就可以申請，一年會有10隊名額，每一隊服務基金5萬塊，另外再贊助30件客製隊服，徵件日期即日起到今年4月16日。

（來源／蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎的善舉讓許多網友大讚，有社福經驗的網友誇「謝謝你們，聽完兩個方案申請說明，真的講到很多社福的痛點」，願意回饋社會的想法得到許多人支持。