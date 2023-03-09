陽明指出，2022年貨櫃航運市場整體需求強勁，平均運價維持高檔，全年度營業表現亮眼。但去年第4季以來，受到通膨及高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁，根據國際海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年預估供給成長為8.2％，預估需求成長為1.4％，整體呈現供過於求局面。

然而，IMF國際貨幣基金於1月底針對2023年全球經濟成長率微調升至2.9％，較去年10月預估樂觀；如民生消費需求隨著庫存逐漸消化及輔以中國快速解封可帶動整體經濟動能逐漸活絡，預期航運景氣於下半年有逐步回升機會；同時，國際海事組織(IMO)碳強度指標(CII)環保法規開始生效，航商可能透過船舶減速、現成船改裝及加速汰舊方式減少碳排，均為有助於供需平衡之有利因素，惟全球性通膨壓力及地緣政治等不確定因素仍需審慎應對。

面對尚未明朗的海運前景，陽明海運持續強化業務策略，積極開發新貨源並優化貨量結構，也由於今年的不確定性，現金股息維持去年水準。