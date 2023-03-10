資產管理公司Mobius Capital Partners共同創辦人墨比爾斯透露，晶片類股為其投資組合最主要的類別。

墨比爾斯指出：「美國與大陸斥重金投入半導體研發與生產」，意味著半導體相關公司將有不錯的表現。

晶片類股在新的一年漲勢搶眼，擺脫去年的股價頹勢。去年聯準會（Fed）大舉升息對抗通膨巨獸，促使資金湧向成長股和低估值的股票。

費城半導體指數今年以來累計大漲20％，遠遠勝過標普500指數4％的漲幅，正朝著2016年9月以來與標指相比的最佳季度成績前進。

擁有台積電和三星電子等重量級半導體業者的亞洲，處於最有利的位置，將從晶片產業前景好轉中受惠。墨比爾斯強調，大陸和印尼的展望依然良好。

美中科技衝突促使雙方對晶片產業挹注數十億美元資本，以強化本國半導體產能。隨著晶片應用日益廣泛，從連網汽車和裝置到人工智慧，預料需求將不斷攀升。

除了半導體外，墨比爾斯亦看好東南亞新興市場，預期今年東南亞將繼續繳出亮眼的成績單。墨比爾斯指出，大陸為東南亞國家最大的貿易夥伴，協助貢獻近幾年東南亞市場的成長。

根據東協統計數據，2004年大陸僅占東協國家貿易總額的5％，到了2020年比重大幅拉升到20％，超越美國、歐盟和亞洲等其他大型貿易夥伴。

墨比爾斯預期印尼將是今年表現最強勁的東協國家，其次為泰國。軟體、線上購物和交通運輸產業預料今年將呈報佳績。

墨比爾斯表示，東協人口眾多，約是美國的兩倍，是重要的消費者市場。此外，當地企業治理改善，大陸解封刺激東南亞經濟活動，加上製造業從大陸移至東協國家，皆成為東協的投資亮點。