2022年橘子子公司樂點、果核、猿聲在後疫情時代掌握市場趨勢添利基，助集團營收來源多元化。橘子集團董事長劉柏園表示，2022年橘子集團跨過疫情挑戰，2023年將聚焦提高企業營運韌性，推升各服務的市佔率及影響力，為下階段的轉型任務打好基礎；將投入資源發展自有IP，並以全生態網路平台beanfun!串動集團網路生態圈，奠定永續成長動能。

2022年beanfun!進行大規模改版，透過功能模塊重組與優化大數據工程底層邏輯架構，提升使用者體驗及強化集團服務串連。另一方面，beanfun!今年深入多元使用者場景，與現象級娛樂節目、跨年活動及藝文場館組織...等合作，並策劃線下活動，驅動虛實場景的流量轉換，促使2022年新戶成長率超過20%。2023年將放大與ACGN、影視娛樂及原創人才的合作，同時逐步擴增產品及橘子嘉年華的接觸管道。

遊戲事業方面，主力產品《新楓之谷》及《天堂M》皆推出重點改版活動，其中《新楓之谷》年營收創下歷史新高，歸因於營運團隊洞察市場需求而優化遊戲內容。2023年將精進產品營運操作，預計將有1~2款新產品上市。

受益於遊戲事業與異業合作量能擴大，樂點GASH年營收成長近3成，以娛樂轉化及前瞻技術為核心，一步步落實轉型計畫。2023年除將重點服務延伸至海外，將朝數位創作及數位娛樂服務平台邁進。

果核數位的雲端及資安服務顯著成長，營收年增逾2成，並在東南亞展開設點計計畫；2023年將積極布局新加坡、越南等國家。猿聲專營數位行銷及經銷廣告服務，在3年多的疫情期間穩定貢獻營收，與疫前的2019年相較，營收增長近9成，未來計畫聯手戰略夥伴擴大業務規模，並為集團廣納異業資源以發揮綜效。

有閑及樂利持續發展核心業務，各別專注在ACG族群與電商通路策略經營，有閑訂單數成長20％、客單價成長7％；2023年有閑將著眼開發新商家及用戶，樂利則以國際性、高價值性的品牌為合作方向，協助集團及外部夥伴豐富整體商品線。橘子支付深耕高頻次支付場景，交易金額成長13％，2023年續推帳戶交易以強健營運體質，並將進駐ACG指標型據點。

此外，2月營收8.6億元，月減28％，年減36％，因主力商品活動及春節寒假旺季效應皆集中於上月，推高基期；累計前2月營收20.5億元，年減16％。