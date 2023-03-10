今年農曆閏2月，按照民間習俗，出嫁女兒會準備豬腳麵線回娘家替父母添福壽。台中市大安農會準備「豬腳麵線添壽禮盒」，使用產銷履歷國產豬肉細心烹煮與低溫宅配包裝，只要加熱即可享用，替忙碌的現代人準備起這份孝心，相當好吃又方便。

自古民間流傳潤月，出嫁女兒要準備豬腳麵線給父母添壽。大安區農會團隊為方便及鼓勵孝行，10日上午在飛天豬主題餐館舉辦「增福添壽禮盒」發表會，市議員李文傑也到共襄盛舉。

大安農會推出「豬腳麵線添壽禮盒」，使用產銷履歷國產豬肉細心烹煮與低溫宅配包裝。（陳淑娥攝）

總幹事蔡建宗表示，大安農會貼心的為女兒們準備豬腳麵線添壽禮盒，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，使用產銷履歷驗證百分百國產豬肉，細心烹煮與低溫宅配包裝，替忙碌的現代人準備起這份孝心，不僅能讓父母吃得健康又安心，也能與父母增進感情。

「增福添壽禮盒」豬腳都是選用產銷履歷驗證的豬肉，經川燙後以五種中藥及醬油以文火燉煮，絕無添加味精及防腐劑，肉質鮮甜Q彈入味，在家就能享受到最樸實甘醇的古早味。

大安農會推出「豬腳麵線添壽禮盒」，使用產銷履歷國產豬肉細心烹煮與低溫宅配包裝。（陳淑娥攝）

大安農會指出，「增福添壽禮盒」內含古早味滷豬腳、香筍豬腳湯，贈長壽麵線；其中香筍豬腳湯是國宴主廚－阿慶師指導合作，香筍豬腳湯的豬腳丁放入滾水中川燙去除雜質，並用人工一塊一塊的檢查去除豬毛，放入鍋中時加入太平麻竹筍乾，煮滾入味後立即裝袋真空包裝，全程低溫控制保持最佳鮮度。即日起至4月21日止，「增福添壽禮盒」原價1800元，專案優惠價999元，歡迎購買。

大安區農會為全國第一家AMOT星級溯源食品評鑑，獲得最高3顆星評鑑（主要食材使用產銷履歷佔所有項目75％），透過星級溯源食品標章管理，讓食品加工業者在符合產銷履歷加工驗證或GHP規範下，生產安全溯源加工品，讓消費族群更放心購買。