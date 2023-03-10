當疫情壟罩了3年，俄烏戰火也屆滿1周年，各種對立關係高漲的局勢下，身處於現狀的我們如何面對與因應？藝術家常陵以思考「戰前」的準備姿態，用繪畫、裝置構成等媒材，創建一個理想中的防空洞，迎接當下所面臨的挑戰。

《戰前準備》由林郁晉策展，他指出藝術家此次充份地「玩」，有些展示看似像畫，有些看似只是圖像，又有些則宛若空間的裝置，給予觀者許多想像，而藝術家將各種交織的意象放在一起，最終也回到探問觀者，回到自己建構的認知世界，並尋求自己要走的方向。

《戰前準備》包括了常陵《大玄玄社會》及《假性自大》系列，《大玄玄社會》是常陵長年創作發展的主要軸線，刻畫各種不同的歷史日常，卻常因為人們的焦躁、恐懼而扭曲，或刻意地視若無睹。他在畫面中勾勒出如〈避難的人〉等戲劇性情境，又在畫作前方堆置各式民生儲備物資及糧食，猶如防空洞般的場域，瀰漫不安備戰氛圍。

《假性自大》系列，是以常陵20多年前便開始收集的一些家族的，或走訪拆遷老眷村所遺留的黑白老照片，常陵指出，老照片中都是些庶民的日常生活，而自己以畫筆將顏色、圖樣覆蓋和竄改，也是以自大的、主觀的創作進行「換歷史」，也呈現自己對於新世界的期待，並以此喚起觀者思考自己的認知與記憶，又呈現出什麼樣的投射。