吳汶芳滑板時不慎摔傷。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳滑板時不慎摔傷。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳的新單曲〈我是怎麼走到這裡的〉寫下她出道以來的歷程，重新以自省的方式回顧，也是她繼歌手、創作人身分後，決定自己擔綱製作人角色，率領樂手們到台東錄製新歌。MV取景台東，片段中吳汶芳溜著滑板讓眾人驚艷竟是個滑板能手，她分享學板只有幾個月，剛練習時摔跤破皮是家常便飯，甚至MV最後一幕彩蛋她滑著板突然「消失」在鏡頭前，不慎摔倒所幸沒有大礙。

吳汶芳「人格教戰手冊小巡迴 - 火金姑照路」巡演下週即將迎來台中最終站，同時她無預警宣布獻上全新單曲〈我是怎麼走到這裡的〉，歌曲以自己的故事為主題，坦言「小時候很天真的覺得努力一定就有回饋，是很鐵齒不相信命運的人，但前年脫離了公司的保護，開始獨立製作專輯，又遇到疫情及各種不可控的狀況，瞬間才有『長大了』的感覺」。

歌曲遠赴台東錄音室製作，吳汶芳邀請一票志同道合的創作者們一起到台東的都蘭糖廠錄音，吳汶芳也說：「為了錄這首歌真可謂是一波三折，本來是要在花蓮錄音的，錄音前巧遇當地改建工程，我們在一個禮拜內找到了台東這個錄音場地，兩天一夜開了12小時的車，拍了一支MV外加完成了單曲錄音，這個行程多麼不可思議。」