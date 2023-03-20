已逝綜藝大哥豬哥亮的愛女謝金晶，今（20日）出席人安基金會「為愛倒立」公益活動，邀請大家一同為寒士倒立做公益，但她笑稱自己肌耐力還不夠，只能先Tag朋友在臉書上挑戰。謝金晶月初剛從菲律賓旅遊回來，提到在當地的豔遇，「對方是韓國人，一開始是用英文對話，後來直接用韓文跟他聊天，他還誇獎我韓文很好，後來有請我們喝一杯，就閒聊而已」。

對於長灘島的豔遇，謝金晶坦言對方不是她的菜，也沒互留聯絡方式，「對方年紀比我小，我沒有那麼多粉紅泡泡的幻想」，直言自己最近還是沒有戀愛對象，而且出國時都會比較小心，沒有很想談遠距離的異國戀情。

清明節將至，謝金晶表示會跟哥哥一起去掃墓，「因為怕塞車，會在連假挑一天去」，透露只要有空就會去看看爸爸，「父親節、爸爸生日，有空哥哥也會找我一起去，錄音前也會去跟爸爸說，讓我錄製專輯順順利利，專輯錄好也會給爸爸聽，每次去都會爸爸聊聊天，說最近發生什麼事情」。

豬哥亮生前一直鼓勵她努力歌唱事業，而她每次出專輯也都會給爸爸聽，「聽到哪一首特別好聽的時候，爸爸都會說老闆很用心，這次專輯很好聽，聽完之後就會哼一下，表示這首歌的副歌很好聽，很好記」，透露接下來要開始為新專輯收錄歌曲，請粉絲期待。