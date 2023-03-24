韓國演技派男星柳演錫出道多年，主演過許多熱門影視作品，他以溫柔又有禮貌的暖男形象聞名，更是廣大女性粉絲的白馬王子。近期韓網卻出現一篇爆料柳演錫私下嘲弄大樓警衛，害對方離職的文章，批他人品很糟糕；沒想到韓媒《Dispatch》替他問到在該大樓服務10年的資深警衛，對方痛批爆料文全假的，「他（柳演錫）安靜又有禮貌」。

柳演錫21日遭網友在論壇上發文爆料，爆料者自稱是一名警衛的兒子，表示爸爸遭柳演錫不禮貌嘲弄，輕蔑口氣回應問題，還指手畫腳、發出不悅的嘖嘖聲，最後再跟身邊朋友說「別理他（警衛），我們走」；事後警衛對此感到羞辱，決定離職。該文章也迅速在韓網瘋傳，更引起大眾好奇「柳演錫人設崩壞？」

不過，據韓媒《Dispatch》報導指出，他們前往爆料文中的大樓，問到一名在那邊工作10年的68歲警衛，對方立刻就直言，「（爆料文）根本沒有半句話是真的」，另外更敘述柳演錫私下真面目，「他在這裡沒傳出過任何爭議，也沒聽過有民眾抱怨過他，他安靜又很有禮貌」。

該名資深警衛也點出爆料文不合理之處，他表示10年來這裡只有一位K先生離職，但K先生沒有兒子、只有女兒，推測爆料文就是空穴來風的謠言。

其實從爆料文曝光後，柳演錫所屬經紀公司King Kong by STARSHIP娛樂隨即發聲，駁斥爆料文並非事實，也會對發文者提告，已委託律師處理。而該爆料者疑似怕被告，也馬上寫道歉文，承認自己忌妒他才會造謠。