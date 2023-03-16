嘉義民雄昨（15）晚發生一名國一女學生與同學吃完麥當勞，準備騎腳踏車回家時，遭機車撞上頭部重創不治。（取自記者爆料網）

嘉義民雄昨（15）晚發生一名國一女學生與學姊吃完麥當勞，準備騎腳踏車回家時，遭機車撞上頭部重創不治；據了解該名女學生家世相當坎坷，父母、姐姐都因吸毒入監，同住的爺爺奶奶都患有身心障礙，事發前死者還打電話回家說會買消夜給奶奶，兩老一聽聞噩耗崩潰不已。

據ETtoday報導，死者父母皆因毒品案遭判刑，死者平時和爺爺、奶奶、大伯和姐姐同住，姐姐同樣染上毒品在觀護所內，奶奶患眼疾，3名長輩都有身心障礙手冊；死者當天吃完麥當勞準備回家時，還打電話給奶奶稱會買消夜回家，沒想到成了祖孫倆最後通話；爺爺得知噩耗時相當崩潰，說原本有勸阻孫女別出門，如果當時態度在強硬一點，或許不會發生憾事。

嘉義民雄昨（15）晚發生一名國一女學生與同學吃完麥當勞，準備騎腳踏車回家時，遭機車撞上頭部重創不治。（翻攝照片）

據了解該名女學生家世相當坎坷，父母、姐姐都因吸毒入監，同住的爺爺奶奶都患身心障礙，事發前死者還打電話回家說會買消夜給奶奶。（翻攝照片）

事發在15日晚間8點57分，嘉義民雄鄉台一線與建國一路路口麥當勞附近，女子騎腳踏車與機車的發生碰撞，女子頭創重創，警消到場時已無生命跡象，緊急送往大林慈濟醫院急救後仍不治。

警方初步判斷，劉姓女國一生跟朋友在麥當勞聚餐結束後，騎腳踏車從行人穿越道跨台1線要往建國一路，但當時路口號誌是紅燈，與往大林方向的陳姓機車騎士發生碰撞，劉女頭部受創大量出血，送醫不治，男騎士則是四肢挫傷，送嘉義基督教醫院。目前詳細的事故原因警方持續調查中。