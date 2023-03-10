陳奕光指出，今年上半年高點在第一季，全年高點在第四季，也就是W+V的走勢。

日盛上選基金研究團隊則表示，指數在16,000點關卡前進入震盪整理，指數進入區間整理，短線上個股輪動仍較快，台股後勢將以個股表現為主。此外，根據利率期貨推估，美國聯邦基金利率與歐洲央行主要再融資利率可望在第二季達到高點，屆時多頭驅動將來自於央行利率的底定，因此投資策略上不妨視拉回為買點。

日盛上選基金研究團隊指出，產業方面，市場資金圍繞在Chat GPT概念股，包含半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈等。傳產則持續關注金融、生技、水泥、鋼鐵、汽車、重電、零售通路、食品等。

根據Fedwatch預測，FED於3月升息2碼機率升至63％，日盛投信表示，2022年第四季財報及2月營收陸續公布、市場開始檢視基本面，指數高檔震盪整理，可關注下半年產業基本面轉佳族群。

法人表示，在匯率方面，今年新台幣匯價不致於跌破32.3元，但半年線31元是重要觀察點，若貶破31元，台股就會測前低1萬5300點。