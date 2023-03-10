由於在「4680」新電池的性能與生產問題上卡關，特斯拉充滿未來感的電動卡車Cybertruck一直處於難產中。

路透社率先報導，消息人士透露特斯拉在美國生產的4680電池組（battery cell）正在提高產量，因此找來了中國寧波容百新能源（Ningbo Ronbay New Energy）和蘇州東山精密製造（Suzhou Dongshan Precision Manufacturing）協助削減原材料成本。

如果特斯拉能解決性能與製程問題，並實現其野心勃勃的生產目標，那麼對於執行長馬斯克在2030年實現年產2000萬輛電動車的夢想而言，4680電池將成為重大的契機，而非現在被唱衰的瓶頸。

一名消息人士表示，作為這個計畫的一部分，特斯拉也已經與韓國L&F Co簽署一項協議，將供應特斯拉高鎳陰極（high-nickel cathode），可望提高4680電池的能量密度（Energy density）。

另有消息人士表示，特斯拉計畫藉由南韓LG Energy Solution和日本松下（Panasonic）生產的4680電池來擴增自己的產量，為確保未來的電動車生產買張保單。亦有消息指出，LG和松下將為特斯拉的Cybertruck供應電池。

特斯拉預計在今年晚些時候推出前衛感十足的Cybertruck電動卡車，對於這個睽違3年多來才首度推出的新車款而言，「4680」新電池將扮演關鍵性的角色。

消息指出，特斯拉打算在德州、加州、內華達州和柏林的工廠生產幾種「4680」電池版本，從Model Y到Cybertruck都將使用這款新電池。

馬斯克在今年3月1日召開的特斯拉「投資人日」年度活動上承認，該公司仍在努力提高第一波的「4680」電池產量。

消息人士表示，特斯拉在加州Fremont廠生產的第一代4680電池尚未能達到能量密度目標。另有消息指出，到目前為止，特斯拉已經能對陽極（anode）進行乾式塗層，但在陰極的乾式塗層方面仍然有些問題。

馬斯克在2020年9月的「電池日」（ Battery Day）上首度發表「4680」新電池，他並表示，藉由加大電池尺寸、乃至於新興的「乾法電極塗層」（dry electrode coating）等一連串創新技術，單電池（cell）成本可望降低50%。

特斯拉透過在2019年收購加州新創公司Maxwell Technologies取得這項的「乾法電極」製程，用來取代傳統複雜的電池製造技術，即使用濕性化學漿料來塗裝電極箔（electrode foil），此類濕式工法在進行最終組裝前需要經過漫長的乾燥過程，而漿料中使用的有毒溶劑也需要回收及處理。

特斯拉曾表示，乾法塗層工藝可望大幅縮小電池製造廠的規模，可以大幅縮減電池製造時成本、耗能與生產周期，還能提高電池的能量密度（Energy density）。

除了Maxwell之外，其他從事乾法塗層的公司還包括加州LiCap Technologies和麻州AM Batteries。

日本松下位於和歌山的工廠已經投入4680電池的初步生產，預計將在本財年（截至2024年3月底）晚些時候投入量產。

松下能源（Panasonic Energy）技術長Shoichiro Watanabe上個月曾表示，該公司新的堪薩斯電池廠最初將聚焦於名為「2170」的單電池，但最終公司會將4680的生產從日本轉移到北美。

去年，LG宣布2023年下半年擬在南韓忠清北道的工廠開設一條新的4680生產線。